Раскрыта роль таможенников Украины в коррупционных схемах с нелегальным выездом РИА Новости: таможенники Украины требовали от желающих выехать из страны $7 тыс.

Москва1 авг Вести.Украинские таможенники активно участвовали в коррупционных схемах, связанных с выездом граждан из страны, и брали за это взятки, рассказал РИА Новости беженец Александр Майский.

По его словам, в 2023 году размер таких взяток за пересечение границы достигал 7 тысяч долларов. Водители автобусов также были вовлечены в незаконную деятельность, выступая посредниками между таможенниками и желающими выехать за рубеж. После этого на границе оформляли официальное пересечение.

С началом конфликта сумма взятки таможенникам составляла примерно 1 тысячу долларов, но со временем она увеличилась, добавил собеседник агентства.

Семь тысяч долларов — само пересечение, а за 500 просто по кругу я бы добрался домой. Тогда еще на автобусе можно было ехать, тогда еще не ловили ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов – прим. ред.) сказал Майский

Ранее стало известно о задержании при получении взятки в 34 тысяч долларов сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который помогал военнообязанным с фиктивным трудоустройством ради брони от мобилизации.