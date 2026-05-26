Работодатели на Украине покупают мигрантов в рабство за 7 тысяч долларов Украинские СМИ: работодатели на Украине покупают мигрантов в рабство

Москва26 мая Вести.Некоторые работодатели на Украине покупают трудовых мигрантов, завезенных в страну из Азии, в рабство за 7 тысяч долларов, пишет украинское издание "Страна.ua"​​​.

По словам одного из украинских предпринимателей, поставляют мигрантов в основном фермерам, которые из-за мобилизации остаются без работников. А тот, кто купил, может делать с мигрантом все, что хочет, но и риски, если полиция нагрянет, тоже есть.

Таких рабочих немало в отдаленных селах, где нет особого контроля или можно договориться заявил один из украинских предпринимателей

По его словам, за такого "раба" просят до 7 тысяч долларов. О масштабах нелегальной трудовой миграции точно не известно, но предполагают, что речь идет о таких же объемах, как и официальный "импорт" рабочей силы, то есть порядка шести тысяч человек в год.