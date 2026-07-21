Москва21 июл Вести.Мужчина из Днепропетровска обещал за 8 тыс. долларов вывезти военнообязанного в Белоруссию через полигон в Ровненской области на западе Украины. Об этом сообщили в украинской пограничной службе.

Уточняется, что фигурант намеревался лично доставить военнообязанного из Харькова на один из полигонов воинской части в Ровненской области. На месте украинца планировали включить в группу, которая должна была пешком пересечь государственную границу, избегая пункты пропуска.

44-летний житель города (Днепропетровска – прим. ред​​​.) решил наладить незаконную переправку мужчин призывного возраста в Белоруссию вне установленных пунктов пропуска через государственную границу на территории Ровненской области отмечается на сайте украинской погранслужбы

Подчеркивается, что для того, чтобы избежать лишнего внимания, участникам схемы рекомендовали заранее приобрести военную одежду, взять только самые необходимые вещи и четко следовать инструкциям организатора. Организатора задержали при получении первой части оговоренной суммы. Ему предъявлено обвинение в незаконной переправке через государственную границу. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

15 июля сообщалось, что с 2027 года Евросоюз будет отказывать во временной защите военнообязанным гражданам Украины. Утоняется, что нововведение касается только новых заявителей и не затронет граждан, уже пользующихся временной защитой в странах ЕС.