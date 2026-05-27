Перед судом в Приморье предстанут организаторы схемы взяток при эвакуации машин

Москва27 мая Вести.Три бывших инспектора ГАИ и восемь жителей Владивостока обвиняются в организации схемы получения взяток в крупном размере при эвакуации автомобилей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, с января 2019 года по октябрь 2023 года инспекторы ДПС с представителями организаций, осуществляющих эвакуацию автомобилей, обеспечивали направление нарушителей ПДД на заранее определенные специализированные стоянки. За это они получали взятки как лично от владельцев стоянок, так и через посредников - водителей эвакуаторов. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 900 тысяч рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд отмечается в сообщении

В рамках обеспечительных мер наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 6 миллионов рублей.