В Приморье привлекли к ответственности водителя за взятку инспектору ГАИ

Москва21 апр Вести.В городе Артеме Приморского края возбуждено уголовное дело о даче взятки инспектору ГАИ, фигурант заключен под стражу, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

Во время патрулирования в районе дома № 6 на улице Кооперативной инспектор ГАИ решил остановить иномарку без номеров. За рулем автомобиля находился 41-летний мужчина. Проверка показала, что у водителя нет регистрационных документов на транспортное средство. Автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. Правонарушитель предложил инспектору денежное вознаграждение в размере 34 250 рублей. Сотрудник не принял его, а сообщил о случившемся в дежурную часть. Прибывшая на место следственно-оперативная группа задокументировала факт дачи взятки должностному лицу.

В отношении гражданина были составлены административные протоколы. Возбуждено уголовное дело о даче взятки, фигуранту заключен под стражу отмечается в сообщении

Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания.