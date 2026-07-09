СБУ задержала несколько офицеров ВСУ по обвинению в незаконном обогащении

СБУ задержала офицеров ВСУ в Черниговской области СБУ задержала несколько офицеров ВСУ по обвинению в незаконном обогащении

Москва9 июл Вести.Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала группу офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Украинских боевиков, как отмечается, задержали по обвинению в незаконном обогащении.

В Черниговской области на учебном полигоне Десна (около поселка городского типа Гончаровское) сотрудники военной контрразведки СБУ задержали нескольких офицеров по обвинению в незаконном обогащении за счет обеспечения объекта ВСУ электроэнергией по завышенным ценам рассказал собеседник агентства

Собеседник агентства отметил, что задержанные ранее служили в украинской разведке.

Ранее стало известно, что трое украинских боевиков были задержаны при попытке продать целый грузовик с оружием. У них изъяли более 700 боеприпасов, 1,2 тонны взрывчатки, а также четыре единицы противотанкового вооружения на общую сумму, превышающую 44,8 тысячи долларов (почти 3,5 миллиона рублей).