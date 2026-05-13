На Кубани задержаны двое за сбор данных о военных объектах для ВСУ Двоих жителей Краснодарского края задержали за сбор данных для ВСУ

Москва13 мая Вести.В Краснодарском крае силовики задержали двух уроженцев Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения. Их подозревают в сборе и передаче данных о военных объектах членам украинской террористической группировки. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемые, придерживающиеся украинской националистической идеологии, сами вышли на связь с агентом запрещенной организации, который занимался набором бойцов в вооруженные формирования Украины. Выполняя его задание, они собрали и передали сведения об одной из воинских частей, а также сделали снимки военных объектов в новороссийской бухте, привязав их к координатам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Расследование продолжается.