Москва23 апрВести.В Краснодарском крае задержали местного жителя при попытке покинуть Россию, чтобы вступить в ряды одного из украинских военизированных объединений, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.
Отмечается, что мужчина 1999 года рождения по своей инициативе связался в Telegram с представителем военизированного объединения, признанного в РФ террористическим.
Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленник предпринял попытку покинуть территорию страны, в ходе которой был задержан сотрудниками управленияговорится в сообщении
В отношении россиянина возбудили уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.