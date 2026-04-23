Москва23 апр Вести.В Краснодарском крае задержали местного жителя при попытке покинуть Россию, чтобы вступить в ряды одного из украинских военизированных объединений, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Отмечается, что мужчина 1999 года рождения по своей инициативе связался в Telegram с представителем военизированного объединения, признанного в РФ террористическим.

Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленник предпринял попытку покинуть территорию страны, в ходе которой был задержан сотрудниками управления говорится в сообщении

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.