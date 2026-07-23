Экс-глава оборонного завода на Украине сдавал оборудование на металлолом Экс-руководителя оборонного предприятия на Украине подозревают в коррупции

Москва23 июл Вести.На Украине расследуется уголовное дело в отношении бывшего и.о. гендиректора одного из государственных оборонных предприятий. Его подозревают в коррупции, заявил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

По данным следствия, руководитель бывшего оборонного предприятия, которое находилось в стадии приватизации, вместо надлежащего управления его активами фактически вместе с подчиненными организовал схему его уничтожения. Оборудование демонтировали, распиливали, вывозили и сдавали на металлолом говорится в публикации

По его словам, правоохранители зафиксировали, как участники коррупционной схемы связывались с покупателями, координировали их приезд на завод, подготовку металла и его вывоз в пункт приема. В результате предприятие понесло многомиллионные убытки.

Сам руководитель предприятия не в первый раз оказывается в поле зрения стражей порядка. Ранее ему сообщали о подозрении в получении неправомерной выгоды за передачу в пользование государственных складов без заключения договоров аренды.

Кроме того, во время украинского конфликта фигурант стал владельцем сразу нескольких премиальных автомобилей. В их числе – BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class, Lamborghini Murciélago и Audi RS7.

Дорогостоящие авто оформляли на родственников и связанных лиц, хотя на самом деле ими владел и пользовался он лично, при этом не декларировал. Теперь ему сообщено новое подозрение за внесение заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы... Сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год составляет 11,5 млн грн, а за 2025 год - почти 13 млн грн добавил прокурор страны

Досудебное расследование уже завершено. Всем фигурантам предоставили материалы уголовного дела для ознакомления.