Москва22 июл Вести.Конфликт бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова и экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского произошел из-за борьбы за финансовые потоки, а теперь бывший глава украинского Минобороны может стать фигурантом уголовных дел. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его словам, на Украине можно ожидать новых коррупционных расследований.

Не надо считать, что тот же Федоров - белый и пушистый, который был честным министром, выполнял свои обязанности, исходя из интересов государства. Он распределял колоссальные финансовые ресурсы. Природа этого конфликта между Сырским и Федоровым - она как раз в огромных финансовых потоках, которые хотел полноценно контролировать Федоров, но не имел такой возможности, потому что заявки на поставки тех или иных видов вооружений подавал как раз Сырский сказал Килинкаров

Эту систему, по словам экс-депутата, Михаил Федоров, как министр обороны, хотел изменить.

Он считал, что именно министерство обороны имеет право в полной мере распоряжаться финансовыми потоками и само принимать решение, какие дроны закупать, в каких количествах и так далее. Хотя, логики ради, надо сказать что, наверное, в армии все-таки гораздо лучше понимают, что требуется для армии. Но тем не менее, такой конфликт произошел на финансовой основе, и это борьба за финансовые потоки заявил Килинкаров

По его мнению, экс-министр обороны вполне может стать фигурантом уголовных дел.

В отношении того же Федорова могут быть теоретически возбуждены уголовные дела, если он закусит удила и так далее. Почему? Потому что я убежден, что СБУ, - а это, поверьте мне, подручные Зеленского - в том числе внимательно отслеживала все то, что происходило в рамках Министерства обороны. И я думаю, у них материалов достаточно. Это может быть такой грандиозный коррупционный скандал и такой поток компроматов в одну и в другую сторону, связанный с Министерством обороны, и теми финансами, которые осваивались по линии Министерства обороны сказал Килинкаров

Спиридон Килинкаров не исключает и того, что конфликт вокруг Минобороны Украины может привести к попытке силового переворота в этой стране.