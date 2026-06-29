Депутата из партии Зеленского задержали за взятку Депутата Верховной рады Кузьминых задержали по подозрению в получении взятки

Москва29 июн Вести.Депутата Верховной рады задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины. По информации местных СМИ, речь идет о депутате от правящей партии "Слуга народа" Сергее Кузьминых.

Уточняется, что он получил взятку за содействие частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования в Житомирской области.

По данным САП, в январе 2022 года депутат получил взятку в размере 12 тысяч долларов (около 924 тысяч рублей), что составило 30% от стоимости оборудования, поставляемого в одну из больниц Житомира. Обвинение было направлено в суд еще в 2022 году, однако все это время он не являлся на судебные заседания.

22 июня глава Бюро по международной политике при администрации польского лидера Марчин Пшидач заявил, что киевский режим пытается скрыть масштабные злоупотребления в своих рядах.