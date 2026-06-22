В Польше отметили, что Зеленский усиленно пытается отвлечь внимание от коррупции Администрация Навроцкого: Зеленский пытается отвлечь всех от коррупции

Москва22 июн Вести.В администрации польского президента Кароля Навроцкого заявили, что киевский режим пытается скрыть масштабные злоупотребления в своих рядах. Глава Бюро по международной политике при администрации польского лидера Марчин Пшидач на брифинге, трансляция которого велась в соцсетях канцелярии, заявил, что в мире все громче звучат голоса о хищениях, в которых замешаны приближенные Владимира Зеленского.

Сейчас видно, как Зеленский ищет возможность отвлечь внимание от своих коррупционных проблем. Все чаще в мире говорят о том, как много денег украли украинцы из команды Зеленского отметил он

Он также выразил надежду, что на предстоящей конференции по восстановлению Украины в Гданьске польский премьер Дональд Туск будет отстаивать интересы своей страны, а не заниматься "сбором средств для Зеленского".

Ранее эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров объяснил, как Зеленский сместил фокус внимания с коррупции на Украине.