Эксперт объяснил, как Зеленский сместил фокус внимания с коррупции на Украине Зеленский отвлек внимание украинцев от коррупционного скандала двумя методами

Москва3 июн Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо было снизить напряжение внутри украинского общества, которое возникло на фоне коррупционного скандала. Этого ему удалось достичь двумя способами, отметил бывший депутат Верховной рады Украины, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

По его словам, один из методов заключался в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника.

Тем самым подсластил самую активную часть украинского общества, жителей западных регионов, которые были, в общем-то, драйверами всех этих событий на "майдане". Это активная часть украинского общества, очень опасная для украинской власти. Они им дали понять, что: "Мы на стороне вашей" объяснил Килинкаров

Второй метод, по словам эксперта, заключается в совершении террористических терактов в отношении мирного населения.

Таким образом переключать фокус внимания как населения Украины от коррупционного скандала, так и мировой общественности. Кто сегодня обсуждает коррупционный скандал? Никто. Все, о нем уже забыли. Поэтому то, что они сейчас делают, эти провокации, направленные на решение внутренних украинских вопросов подытожил Килинкаров

Ранее в Госдуме РФ объяснили, почему Владимир Зеленский так стремится провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.