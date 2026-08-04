На Украине задержали женщину, организовывавшую побег из ВСУ Украинские силовики задержали организаторов побегов боевиков ВСУ из части

Москва4 авг Вести.Жительница Киевской области и ее сообщники за деньги помогали украинским военнослужащим бежать из воинской части. Участники преступной схемы задержаны, сообщается в Telegram-канале государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

ГБР разоблачило схему незаконного вывоза военнослужащих из частей… схему организовала жительница Киевской области​​​. К ней она привлекла правоохранителя, который подыскивал водителей, координировал их действия и инструктировал военнослужащих, которые пытались самовольно покинуть место службы говорится в публикации

Стоимость услуги составляла 13 тысяч долларов. За эту сумму подельники в октябре 2025 года организовали побег военнослужащего, которому обещали оформить бронь от мобилизации и поддельные документы добровольческого формирования. В июне 2026 года попытку побега по этой схеме предприняли еще два боевика ВСУ.