Москва4 авгВести.Жительница Киевской области и ее сообщники за деньги помогали украинским военнослужащим бежать из воинской части. Участники преступной схемы задержаны, сообщается в Telegram-канале государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
ГБР разоблачило схему незаконного вывоза военнослужащих из частей… схему организовала жительница Киевской области. К ней она привлекла правоохранителя, который подыскивал водителей, координировал их действия и инструктировал военнослужащих, которые пытались самовольно покинуть место службыговорится в публикации
Стоимость услуги составляла 13 тысяч долларов. За эту сумму подельники в октябре 2025 года организовали побег военнослужащего, которому обещали оформить бронь от мобилизации и поддельные документы добровольческого формирования. В июне 2026 года попытку побега по этой схеме предприняли еще два боевика ВСУ.