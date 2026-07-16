СК предъявил обвинение сотруднице банка по делу о хищении 69 млн у бойцов СВО

СК: к схеме хищения более 69 млн рублей у бойцов СВО причастна сотрудница банка СК предъявил обвинение сотруднице банка по делу о хищении 69 млн у бойцов СВО

Москва16 июл Вести.СК предъявил обвинение сотруднице банка, которую считает причастной к схеме хищения выплат участников специальной военной операции России на Украине. Как сообщает пресс-служба СКР, мошенники успели присвоить более 69 миллионов рублей.

По версии следствия, женщина, будучи клиентским менеджером одной из финансовых организаций, пользовалась своим служебным положением и, имея доступ к информации на счетах, передавала ее сообщникам.

По данным следствия, в течение 2025 года участники организованной группы оформляли от имени военнослужащих фиктивные заявления на перевод денежных средств, после чего Винникова на систематической основе осуществляла их незаконный перевод на счета соучастников. В дальнейшем похищенные денежные средства обналичивались и распределялись между участниками преступной группы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Расследование проводится в рамках статье УК РФ о мошенничестве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Имущество фигурантов арестовано.