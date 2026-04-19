ТАСС: родственники солдат ВСУ помогали сбегать им с учений

Пленный боец ВСУ рассказал, как родные солдат помогали сбегать им с учений ТАСС: родственники солдат ВСУ помогали сбегать им с учений

Москва19 апр Вести.Родственники мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчин помогали вывозить их с военных учений, сообщил ТАСС пленный украинский солдат Николай Розбицкий.

По его словам, мобилизованные брали телефон, "будто позвонить домой, а там договаривались с друзьями или родственниками, назначали встречу".

Самое главное было уйти до дороги, а там позвонил, и кто-то уже приедет на машине, вывезет тебя оттуда приводит агентство слова Розбицкого

Ранее сообщалось о задержании школьника, подозреваемого в поджоге микроавтобуса ТЦК. Сотрудники этого центра занимаются отловом украинского населения и отправкой на фронт.