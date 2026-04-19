Москва19 апрВести.Родственники мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчин помогали вывозить их с военных учений, сообщил ТАСС пленный украинский солдат Николай Розбицкий.
По его словам, мобилизованные брали телефон, "будто позвонить домой, а там договаривались с друзьями или родственниками, назначали встречу".
Самое главное было уйти до дороги, а там позвонил, и кто-то уже приедет на машине, вывезет тебя оттудаприводит агентство слова Розбицкого
Ранее сообщалось о задержании школьника, подозреваемого в поджоге микроавтобуса ТЦК. Сотрудники этого центра занимаются отловом украинского населения и отправкой на фронт.