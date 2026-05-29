Пленный ВСУ обратился к семье из Литвы с просьбой связаться с ним через ВС РФ

Москва29 мая Вести.Украинский военнопленный Владимир Бобко обратился к своим родственникам, которые проживают в Литве, с просьбой связаться с ним через российскую армию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бобко, он не смог уехать к семье в Литву после начала конфликта, так как мужчины старше 18 лет не могут покидать Украину.

Передаю привет маме, сестре, младшему брату, бабушке, двоюродному брату … Если сможете, сделайте в ответ мне видеообращение. Мне его обязательно покажут [российские военнослужащие] заявил он

Ранее украинский военнопленный Сергей Соколенко рассказал, что командиры батальонов 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций после удара российской армии. Он отметил, что находился на позициях около трех месяцев. При этом Соколенко подчеркнул, что командование обещало вывести его и еще одного боевика в тыл в течение месяца.