Москва22 июл Вести.Украинские спецслужбы вербуют жителей Донбасса, угрожая жизни их родственников, которые живут на Украине. Об этом рассказал оперативный сотрудник УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) с позывным Сокол в интервью ИС "Вести".

Сотрудники ФСБ выявляют диверсантов в недавно освобожденных населенных пунктах Донбасса. Спецслужбы Украины вербуют их с помощью шантажа.

Среди местных жителей выявляем диверсантов, к сожалению. Если говорить о мотивах вербовки, это не всегда идеологические, не всегда материальные. Чаще всего это шантаж. То есть у многих жителей родственники на Украине, украинские спецслужбы на них выходят и говорят: "Если хочешь, чтобы твои родственники остались в живых, твоя задача – легализоваться, остаться на освобождаемой территории, потом свяжемся и сообщим тебе, что делать рассказал сотрудник ФСБ

Сотрудники ФСБ в Донецкой Народной Республике задержали диверсанта ВСУ, который пытался легализоваться под видом мирного жителя на недавно освобожденных территориях. Выяснилось, что мотивом его вербовки украинскими спецслужбами стал шантаж. Мужчина должен был фотографировать передвижение российской техники.