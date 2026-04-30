ФСБ заявила о вовлечении молодежи в Telegram в атаки на Роскомнадзор

ФСБ: СБУ вербует нашу молодежь в Telegram для атак на сотрудников Роскомнадзора ФСБ заявила о вовлечении молодежи в Telegram в атаки на Роскомнадзор

Москва30 апр Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предупредила о продолжающейся деятельности украинских спецслужб по вовлечению российской молодежи в преступную деятельность. По данным ведомства, вербовка осуществляется через мессенджер Telegram.

Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию российской молодёжи посредством мессенджера Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе в отношении сотрудников Роскомнадзора, являющегося уполномоченным органом власти по осуществлению его блокировки сообщили в ФСБ

Центр общественных связей ФСБ призывает граждан к бдительности при общении с незнакомыми лицами в сети.