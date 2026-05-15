Москва15 маяВести.Служба безопасности Украины (СБУ) намерена использовать российские военные и патриотические Telegram-каналы для распространения дезинформации и дискредитации руководства российской армии. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Уточняется, что в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных Telegram-каналов.
Эти по сути мошеннические действия преследуют цель подмены информационного наполнения приобретенных площадок и их последующего использования для распространения дезинформацииотмечается в сообщении
Подчеркивается, что таким образом Киев намерен втянуть владельцев информационных ресурсов в противоправную деятельность, которая должна нанести ущерб национальным интересам России.
В апреле в посольстве РФ в Канаде заявили, что канадский МИД занимается пропагандой и дезинформацией в отношении конфликта на Украине.