ФСБ пресекла вербовку школьника на Камчатке через компьютерную игру Украинские спецслужбы пытались завербовать школьника на Камчатке

Москва28 апр Вести.Сотрудники контрразведки пресекли попытку вербовки несовершеннолетнего украинскими спецслужбами на Камчатке, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России.

Злоумышленники начали шантажировать 12-летнего ребенка после того, как он перевел деньги за читы для компьютерной игры.

После этого в мессенджере Telegram ему пришли сообщения о том, что его средства якобы направили на поддержку украинских военных говорится в публикации

Затем школьника пугали обращением в российские правоохранительные органы и требовали деньги за молчание.

Родители подростка узнали о попытке вовлечения их ребенка в противоправную деятельность и обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

В ведомстве отметили, что сотрудники украинских спецслужб активно ищут в социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий, в том числе – несовершеннолетних.