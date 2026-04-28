Москва28 апрВести.Сотрудники контрразведки пресекли попытку вербовки несовершеннолетнего украинскими спецслужбами на Камчатке, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России.

Злоумышленники начали шантажировать 12-летнего ребенка после того, как он перевел деньги за читы для компьютерной игры.

После этого в мессенджере Telegram ему пришли сообщения о том, что его средства якобы направили на поддержку украинских военных

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Затем школьника пугали обращением в российские правоохранительные органы и требовали деньги за молчание.

Родители подростка узнали о попытке вовлечения их ребенка в противоправную деятельность и обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

В ведомстве отметили, что сотрудники украинских спецслужб активно ищут в социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий, в том числе – несовершеннолетних.