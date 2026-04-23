Москва23 апр Вести.Сотрудники УФСБ России по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) предотвратили попытку вовлечения 12-летнего школьника в противоправную деятельность со стороны Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия Приморского края.

[Мальчик] из Приморского края купил читы (коды для победы) для онлайн-игры "Стэндофф-2". После того, как подросток перевел деньги, в мессенджер Telegram ему стали приходить сообщения с угрозами говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комиссии

Согласно переписки злоумышленника и ребенка, которую предоставило ведомство, враг писал мальчику, что его деньги были направлены на поддержку боевиков ВСУ, а также угрожал отправить эту информацию в российские правоохранительные органы, если тот не заплатит.

Школьник рассказал о произошедшем родителям, которые и обратились в органы госбезопасности.