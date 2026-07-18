Москва18 июл Вести.Украинские мошенники обычно пытаются втереться в доверие к детям через видеоигры, где они сначала предлагают поиграть вдвоем, а потом просят ребенка перевести им деньги. Такой информацией с ИС "Вести" поделился генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Он добавил, что в случае, если ребенок переводит деньги, то его начинают запугивать: мошенник представляется сотрудником силовых ведомств, а также начинает запугивать подростка уголовными статьями. Перелыгин заявил, что следующих шаг мошенников – шантаж, от ребенка требуют выполнить какое-то действие, чтобы избежать ответственности за свой перевод средств.

Способы вербовки: один из основных для молодежи - это игры. В ходе игры … они общаются в этом чате. И один говорит: "Слушай, ты знаешь, у тебя так здорово получилось, давай я тебе вот это подброшу, там сыграем вместе". И какие-то 100 рублей ему переводят. После этого он говорит: "Ты знаешь, у меня чего-то не хватает, ты мне 200 сбрось рублей". Ну, вроде мальчик-девочка перебрасывает эти деньги. И вот тут картинка меняется. Появляется некий гражданин, в том числе в форме прокурора, полицейского, сотрудника ФСБ, который говорит: "Ах ты, какой нехороший мальчик" Ты же чего деньги-то на Украину перевел? А ты знаешь, что это преступление? А ты знаешь, что это 15 лет минимум. А ты понимаешь, что будет с тобой и с твоими родителями?" И если ребенок или молодой человек, подросток, не готов к этому, у него переключаются мозги рассказал Перелыгин

Генерал-майор ФСБ в отставке пояснил, что в таком состоянии человеком могут манипулировать и заставлять его действовать в интересах мошенников.

Вот в этот момент действительно ребенок поддается на это влияние. Не каждый первый, но какая-то часть, к сожалению, поддается. И он начинает думать, как выйти из этого состояния. Ему говорят: "Ты знаешь, ты должен сделать это, ты должен сделать то". У нас уже есть случаи, когда детей вовлекали даже в совершение убийства поделился Александр Перелыгин

Ранее Перелыгин рассказал, как власти Украины поддерживают работу своих граждан в мошеннических колл-центрах. Он сообщил, что 70% молодежи в стране проходили тестирование на работу в таких учреждениях.