Москва18 июл Вести.После того, как в результате профилактических мер активность мошенников из Украины в РФ снизилась минимум на 25%, они переключились на Польшу. Об этом ИС "Вести" рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Большая пропагандистская кампания, которая в России проводится, она, кстати, дает очень положительные результаты. … Как минимум, это самая, так сказать, сдержанная оценка. Как минимум, на 25% активность мошенников, их обманов, снизилась. … Куда пошли украинские колл-центры? Отвечаю: в Европу. И как вы думаете, кого в Европе они больше всего лишили невинности? Поляков, конечно. Это же большие их "друзья" рассказал Перелыгин

Ранее Перелыгин рассказал, чем могут быть опасны попытки "переиграть" украинских мошенников. По его мнению, единственным правильным способом взаимодействия в этом случае является окончание разговора.