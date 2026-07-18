Москва18 июл Вести.Основными инструментами киберпреступников являются смартфоны граждан, которые собирают информацию о них, искусственный интеллект, а также технологии для обработки больших массивов данных. Такой информацией с ИС "Вести" поделился генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Он добавил, что всеми этими технологиями западные специалисты владеют блестяще, а уже их инструкторы передают этот опыт на Украину.

Мы должны понимать, что имеющийся у каждого из нас iPhone — это разведывательное устройство. Оно легко копирует всю информацию, которую вы пересылаете. … Оно точно фиксирует любые ваши перемещения по земному шару. … Второе, конечно, существуют уникальные технологии, которые позволяют обрабатывать эти массивы данных. … Третья история - это искусственный интеллект (ИИ), который позволяет смоделировать [образ] - мужчину, женщину, подогнать под определенные условия. И этим тоже западники владеют блестяще. Плюс к этому появились вот эти мошеннические методики, разработанные психиатрами и психологами, которые работают, полукриминальные методики, которые позволяют зомбировать человека и захватывать его. И вот этот весь комплекс привел к тому, что данный вид киберпреступности стал доступен украинским спецслужбам благодаря помощи западных специалистов рассказал Перелыгин

Ранее сообщалось, что киберпреступники направляют деньги, украденные у граждан, на помощь ВСУ. Об этом рассказали в МВД РФ.