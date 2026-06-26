Мошенники направляют на покупку дронов для ВСУ украденные у жертв деньги МВД: киберпреступники направляют похищенные деньги на покупку дронов для ВСУ

Москва26 июн Вести.Киберпреступники направляют на нужды ВСУ деньги, полученные путем мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника следственного департамента МВД России Данила Филиппова.

Филиппов отметил, что киберпреступность вообще преследует три цели, и первая из них – отъем денежных средств.

Здесь надо отметить, что деньги все уходят из юрисдикции России и потом направляются на покупку дронов, все эти дроны летят в нашу сторону цитирует его агентство

Вторая цель таких мошенников, по словам Филиппова – это дальнейшее совершение преступлений против государства, а третья – деморализация населения и попытка настроить россиян против власти.