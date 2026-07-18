Москва18 июл Вести.Попытки переиграть телефонного мошенника не кончаются ничем хорошим, поэтому если становится понятно, что вы общаетесь со злоумышленником, единственным правильным решением будет положить трубку. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Он добавил, что окончание разговора является единственным способом спасти себя и свою жизнь.

Как только вы понимаете, что вас пытаются запугать, получить ваши персональные данные, коды, не надо ни с кем спорить. Есть дураки, которые считают, знаете, он понял, что это мошенники, начинает с ними там чего-то пикироваться. Глупость несусветная. Немедленно прекращайте звонок. Стоп. Без всяких дополнительных разговоров. Это единственный способ спасти себя и свою жизнь рассказал Перелыгин

Ранее депутат Антон Немкин назвал новый способ обмана пенсионеров. По его словам, сейчас мошенники не ограничиваются одним звонком, а выстраивают целую схему психологического давления на жертву.