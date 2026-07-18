Москва18 июл Вести.Процесс вербовки жертвы мошенниками похож на зомбирование – у человека полностью отключается центральная нервная система, а злоумышленники заставляют его быть в постоянном контакте с ним. Такой информацией с ИС "Вести" поделился генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Это называется зомбирование. То есть человек в этот момент отключает свою центральную нервную систему, сокращенно – ум. Это действительно достигается этим путем. Единственный способ, основной, вернее, способ, который позволяет управлять и влиять на этого человека – это держать его постоянно на контакте. Если вы анализировали вот эти сообщения в прессе, там и рассказы представителей различных органов, там ведь главное требование куратора – "не выключай телефон … я тебе разрешаю поесть, но через час ты должен мне перезвонить". Вот таким образом, значит, человека держат постоянно под контролем. … Как только контакт прерывается, в 90% случаев у человека начинает нормально работать центральная нервная система рассказал Перелыгин

Ранее он объяснил, как мошенники вербуют своих жертв через видеоигры. По его словам, главной группой риска являются дети.