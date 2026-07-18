Москва18 июл Вести.70% украинских граждан младше 25 лет проходили тестирование для работы в мошеннических колл-центрах, которые являются основным местом трудоустройства молодежи на Украине. Об этом ИС "Вести" рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Он объяснил, что это является способом поддержки организованной преступности со стороны украинских властей.

Люди до 25 лет, как минимум 70%, проходили тестирование на работу в этих колл-центрах. То есть работа в этих мошеннических колл-центрах сегодня для молодежи является основным местом работы. Это государство, Украина, таким образом спонсирует, формирует организованную преступность рассказал Перелыгин

Ранее Перелыгин заявил, что активность украинских мошенников в РФ снизилась минимум на 25%. По его словам, они начали переключаться на обман граждан Польши.