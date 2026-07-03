Мирошник: колл-центры мошенников на Украине не могут работать без помощи СБУ

В МИД России заподозрили СБУ в поддержке колл-центров мошенников на Украине Мирошник: колл-центры мошенников на Украине не могут работать без помощи СБУ

Москва3 июл Вести.Деятельность мошеннических колл-центров на территории Украины находится под покровительством местных спецслужб, в частности Службы безопасности Украины (СБУ).

С таким заявлением выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что функционирование подобного рода бизнеса в столь значительных масштабах было бы невозможно без прямого прикрытия и поддержки со стороны государственных спецслужб, в особенности СБУ.

Без крышевания со стороны спецслужб … работа такого бизнеса в таких масштабах быть не могла утверждает Мирошник

Ранее замначальника следственного департамента МВД Данила Филиппов заявил, что существует более 300 колл-центров, которые ведут целенаправленную работу против России.