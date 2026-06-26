Москва26 июнВести.Существует более 300 колл-центров, которые ведут целенаправленную работу против России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заместителя начальника следственного департамента МВД Данила Филиппова.
Эксперты называют, что существует более 300 колл-центров с четкими векторами атаки на конкретную страну, то есть на нашу странузаявил Филиппов на Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, часть таких центров участвует в гибридной войне, другие занимаются мошенничеством, вербовкой для совершения диверсий, а также преступлениями террористической и экстремистской направленности.
Филиппов привел пример: на прошлой неделе пожилого человека сначала обманули, а затем заставили поджечь свою квартиру якобы для получения страховки. "Просто позабавились", отметил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня, его организаторы – Министерство юстиции и Фонд Росконгресс.