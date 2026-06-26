В МВД назвали число колл-центров, настроенных на кибератаки на Россию МВД заявило о существовании более 300 колл-центров, атакующих Россию

Москва26 июн Вести.Существует более 300 колл-центров, которые ведут целенаправленную работу против России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заместителя начальника следственного департамента МВД Данила Филиппова.

Эксперты называют, что существует более 300 колл-центров с четкими векторами атаки на конкретную страну, то есть на нашу страну заявил Филиппов на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, часть таких центров участвует в гибридной войне, другие занимаются мошенничеством, вербовкой для совершения диверсий, а также преступлениями террористической и экстремистской направленности.

Филиппов привел пример: на прошлой неделе пожилого человека сначала обманули, а затем заставили поджечь свою квартиру якобы для получения страховки. "Просто позабавились", отметил он.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня, его организаторы – Министерство юстиции и Фонд Росконгресс.