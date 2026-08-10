Пискарев: более 15 антироссийских организаций пытаются влиять на выборы в ГД

Более 15 антироссийских организаций пытаются повлиять на выборы в России Пискарев: более 15 антироссийских организаций пытаются влиять на выборы в ГД

Москва10 авг Вести.Более 15 антироссийских организаций предпринимают попытки добиться "нужных" их спонсорам на Западе моделей поведения российских граждан в ходе выборов 2026 года. Об этом журналистам заявил председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По словам политика, провокаторы призывают к различным протестным тактикам, включая бойкот, порчу бюллетеней, создание очередей на избирательных участках, а также выход на публичные акции.

Фиксируем попытки более 15 антироссийских эмигрантских организаций (так называемых "движений", "платформ", "съездов", "комитетов", "форумов", "проектов" и др.) добиться "нужных" их западным спонсорам моделей поведения россиян в ходе предстоящих выборов сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии

Он добавил, что иностранные агенты и участники нежелательных НПО предпринимают попытки дискредитировать конкретных кандидатов в депутаты нижней палаты парламента. Пискарев уточнил, что речь идет об организованных из-за границы негативных медиакампаниях, включая запуск онлайн-петиций и специальных сайтов. В связи с этим комиссия обратилась в Генеральную прокуратуру России для принятия необходимых мер, добавил он.