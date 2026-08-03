В ГД заявили, что зафиксирована работа "онлайн-курсов для псевдонаблюдателей" Пискарев: зафиксирована работа онлайн-курсов для дискредитации выборов

Москва3 авг Вести.За рубежом организовали онлайн-курсы по подготовке "псевдонаблюдателей" для дискредитации предстоящих парламентских выборов в РФ. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии. По заявлению Писарева, готовятся провокации с участием "лженаблюдателей". По словам депутата, речь идет о создании негативных инфоповодов: о провоцировании конфликтов на избирательных участках, о подаче жалоб и петиций, о публикации фейков, о "проведении хэштег-кампаний".

В июле-августе текущего года комиссия зафиксировала работу нескольких онлайн-курсов и тренингов для псевдонаблюдателей, организованных из-за рубежа иностранными агентами заявил Пискарев

По его словам, в качестве преподавателей на курсах привлекли "беглых политологов", а также бывших муниципальных депутатов и активистов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов.