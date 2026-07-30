ЦИК зарегистрировал списки 11 партий на выборы в Госдуму

ЦИК России зарегистрировал федеральные списки 11 партий перед выборами ЦИК зарегистрировал списки 11 партий на выборы в Госдуму

Москва30 июл Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

Согласно информации ТАСС, ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Зеленые". Он включает 256 кандидатов.

Таким образом, впервые с 2007 года в выборах по федеральному округу примут участие 11 политических партий.

ЦИК также зарегистрировал федеральные списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России", "Яблока", Партии пенсионеров, "Коммунистов России", "Родины" и Партии прямой демократии.

Все 11 партий были освобождены от необходимости собирать подписи избирателей для регистрации федеральных списков в соответствии с действующим законодательством.

Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что парламентские выборы пройдут без каких-либо попыток манипуляций и воздействия извне.