ЦИК включил в федеральные списки уже более 3 тыс. кандидатов в депутаты ГД

Более 3 тыс. кандидатов в депутаты Госдумы включены в федеральные списки ЦИК ЦИК включил в федеральные списки уже более 3 тыс. кандидатов в депутаты ГД

Москва22 июл Вести.Более 3,1 тысячи кандидатов в депутаты Государственной думы (ГД) уже включены в заверенные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) федеральные списки, по одномандатным округам – 1 667 человек, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В заверенные ЦИК России в федеральные списки кандидатов, которые были выдвинуты политическими партиями, вы видите, включены на сей момент 3 133 кандидата​​​. В заверенные списки кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным избирательным округам, включено, как вы видите на экране, 1 667 человек сказала Памфилова в ходе заседания Центризбиркома

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещенные с ними избирательные кампании пройдут в течение трех дней подряд – с 18 по 20 сентября 2026 года. Планируется провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По их итогам предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что комиссия намерена открыть более 300 избирательных участков за рубежом. Она отметила, что их окончательное число будет зависеть от обстановки в конкретных странах.