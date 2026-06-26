Вовлекают в некие квесты: как украинские спецслужбы вербуют российских детей Юрист Соловьев: спецслужбы Украины вербуют детей в России через игровую форму

Москва26 июн Вести.Украинские спецслужбы вербуют российских детей и подростков с помощью игровой составляющей, для них выполнение неких заданий выглядит как квест, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью ИС "Вести".

Жертвами вербовки украинских боевиков все чаще становятся подростки. Мотивы – месть, деньги, азарт. Преступления подают как уровни в игре. Возраст снижается – в сети попадают уже с 12 лет.

Вовлекают в некие квесты. Что-то сфотографировать, прислать свою геолокацию. В это интересно играть и в 16 лет, и в 12, и в девять. И сейчас эти негодяи пробивают, с какого возраста эти легенды будут воздействовать на подростков. Им интересно, чем младше, тем лучше, больше горя придет в семьи рассказал Соловьев

ФСБ задержала в Дагестане 17-летнего подростка, готовившего теракты в российских школах. Он работал с 2023 года под руководством украинских спецслужб, получал от них финансирование. Под его кураторством – 15 преступлений в 10 регионах России.