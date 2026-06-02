Любой телефон является устройством, через которое может быть организована прослушка, поэтому при любых важных разговорах его нужно убирать в отдельное помещение. Такими рекомендациями с ИС "Вести" поделился действительный член Академии криптографии РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Баранов.
Человек должен знать, что это устройство, которое он держит в руках, оно его помощник - но не его друг. И вот это вот самое главное! Вот это нужно помнить... Поэтому на всяких серьезных переговорах, на серьезных мероприятиях смартфон должен быть убран в отдельный ящик, в отдельную комнатуобъяснил Баранов
Член Президиума Национальной ассоциации международной информационной безопасности, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин, говоря о теме прослушки, предупредил об угрозе при использовании смартфонов.
Большинство граждан Российской Федерации - необязательно руководители, [а еще и] сотрудники правоохранительных органов, политические деятели, журналисты и все остальные - мы все должны помнить о том, что такие средства представляют реальную угрозу в том числе национальной безопасностизаявил Перелыгин
Ранее экс-министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что после того, как номер его телефона попал в руки западных спецслужб, его смартфон стали прослушивать.