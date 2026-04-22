Москва22 апр Вести.Хакеры могут взломать чужие социальные сети, используя старый номер телефона жертвы. Об этом заявил главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что при смене номера рекомендуется удалять старый аккаунт либо актуализировать настройки безопасности.

Если человек долго не пользуется номером телефона, то он может поступить в свободную продажу. Через какое-то время злоумышленники это прекрасно понимают. Получив сведения, они просто начинают пробовать зайти в разные соцсети. Если там нужен пароль, то они просто сбрасывают его и осуществляют удачный заход сказал эксперт

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать фишинговые онлайн-формы, чтобы узнать баланс на карте потенциальной жертвы перед обманом.