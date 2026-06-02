Москва2 июнВести.Внешнеполитический курс Польши изменился на антиукраинский, потому что Соединенные Штаты Америки сместили свой фокус внимания от конфликта на Украине. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог и журналист Александр Асафов.
По его словам, ранее Вашингтон требовал от европейцев находить общий язык с киевским руководством, чтобы оказывать давление на Россию.
И как только позиция американцев поменялась, фокус внимания ушел куда-то туда за горизонт, они [в Польше] стали показывать, что для них действительно важно отменять любую помощь, отменять вот эти льготы, начиная с оплаты мобильной связи, заканчивая предоставлением различных пособий украинским беженцам, позволять об этом громко говорить … и выражать эту позицию на уровне высшего политического руководстваобъяснил Асафов
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский спровоцировал серьезную ссору с Польшей публичным и официальным чествованием Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Вице-спикер сейма Польши от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что Зеленского больше не ждут в стране, а также призвал польские власти блокировать вступление Украины в Европейский союз, перестать одобрять ей кредиты и остановить финансирование системы Starlink для ВСУ.