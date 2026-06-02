Политолог объяснил, почему Польша начала проводить антиукраинскую политику Эксперт рассказал, почему политический курс Польши сменился на антиукраинский

Москва2 июн Вести.Внешнеполитический курс Польши изменился на антиукраинский, потому что Соединенные Штаты Америки сместили свой фокус внимания от конфликта на Украине. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог и журналист Александр Асафов.

По его словам, ранее Вашингтон требовал от европейцев находить общий язык с киевским руководством, чтобы оказывать давление на Россию.

И как только позиция американцев поменялась, фокус внимания ушел куда-то туда за горизонт, они [в Польше] стали показывать, что для них действительно важно отменять любую помощь, отменять вот эти льготы, начиная с оплаты мобильной связи, заканчивая предоставлением различных пособий украинским беженцам, позволять об этом громко говорить … и выражать эту позицию на уровне высшего политического руководства объяснил Асафов

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский спровоцировал серьезную ссору с Польшей публичным и официальным чествованием Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Вице-спикер сейма Польши от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что Зеленского больше не ждут в стране, а также призвал польские власти блокировать вступление Украины в Европейский союз, перестать одобрять ей кредиты и остановить финансирование системы Starlink для ВСУ.