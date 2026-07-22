Украинские диверсанты в Родинском в ДНР закидали гранатами дом пенсионерки РИА Новости: диверсанты ВСУ забросали гранатами дом пожилой женщины в Родинском

Москва22 июл Вести.Украинские диверсанты, зашедшие в освобожденный город Родинское в ДНР, забросали гранатами дом пенсионерки, которая не захотела открыть им дверь, пишет РИА Новости со ссылкой на местную жительницу.

По словам местной жительницы, попросившей не раскрывать ее имя ради безопасности, погибшая пожилая женщина жила в частном секторе. Она уточнила, что пенсионерка была матерью ее коллеги.

Нам повезло, что наша хата уже без крыши стояла, они мимо нас прошли. Они по Пионерскому (переулку - ред.), вот где-то жила ее мать, она не открыла, начали кричать: "Если не выйдете, закидаем гранатами"... Ее закидали гранатами" сказала женщина

Об освобождении Родинского сообщалось в конце декабря 2025 года.