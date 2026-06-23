Пенсионерка из Родинского в ДНР рассказала, за что ВСУ убили ее сына и невестку Пенсионерка из Родинского рассказала о расстреле родных украинскими боевиками

Москва23 июн Вести.Пенсионерка Ирина Москаленко из Родинского в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказала, что ее сына и невестку убили боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), заподозрив их в помощи российским военнослужащим.

В беседе с ТАСС женщина сообщила, что во время атаки БПЛА начался сильный пожар. Супруги пытались добраться до генератора и запустить скважину, чтобы потушить огонь, однако им помешали украинские военные.

Их расстреляли из автоматов… Сыну было 34 [года], невестке 32. Она немножко не дожила до своего дня рождения, 6 декабря ей было бы 33 рассказала женщина

По словам Ирины, на момент пожара она находилась в горящем доме вместе с внуками. Спастись семье помог сосед, который стал свидетелем произошедшего и вывел их из здания.

Детей погибших супругов несколько дней назад эвакуировали военнослужащие группировки войск "Центр".