"Отморозки": жительница Красноармейска рассказала, как ВСУ вели себя в ее доме Жительница Красноармейска рассказала о подселившихся к семье боевиках ВСУ

Москва12 авг Вести.Мирная жительница из Красноармейска в Донецкой Народной Республике Ирина Добрюк рассказала о поведении украинских боевиков, подселившихся к ее семье.

Женщина эвакуировалась в Красноармейск с двумя сыновьями из Угледара. По ее словам, знакомые дали ей ключи от пустого дома, в котором она поселилась вместе с семьей.

Через дом оказались украинцы. И они с оружием к нам забежали... Эти вообще были отморозки, молодые. Несколько дней все шестеро [жили]. В общем, они у нас всю еду выели. У нас кончился уголь, дров нет. Начали заставлять, чтобы ходили, собирали. Сын отказывался сказала Добрюк на видео, предоставленном Министерством обороны России

Когда в город зашли российские военнослужащие, боевики ВСУ хотели застрелить жителей, добавила женщина. При этом, по ее словам, в автомате украинского бойца "пули стали боком" и поэтому он не смог выстрелить.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ истязали отказавшегося "платить дань" бизнесмена из Красноармейска, когда город находился под контролем украинской армии.