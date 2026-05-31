Москва31 мая Вести.Украинские девушки-операторы БПЛА в состоянии опьянения ходили по городу и пытались найти пляж, которого там никогда не было. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на беженку из Красноармейска.

По словам собеседницы агентства, женщины-операторы беспилотников проживали в соседнем доме и регулярно запускали оттуда дроны.

Ходили по городу в неадекватном состоянии и спрашивали, где здесь пляж. А в Красноармейске пляжа никогда не было. Было видно, что они либо пьяные, либо под наркотиками: глаза бегали, зрачки расширенные сказала она

Женщина попросила не раскрывать ее имя и скрыть лицо, объяснив это опасениями за родственников, которые остаются на территории Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные участвовали в разгрузке медицинского оборудования в Красноармейске, которое, предположительно, могло применяться в трансплантологии.