Пленный ВСУ сообщил о секретной выгрузке медоборудования в Красноармейске Пленный боевик ВСУ рассказал о разгрузке оборудования для трансплантологии

Москва31 мая Вести.Украинские боевики были задействованы в разгрузке медицинского оборудования в Красноармейске, которое могло быть использовано для трансплантологии. Об этом рассказал военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Логвинов, сдавшийся в плен на красноармейском направлении.

В беседе с ТАСС он отметил, что процесс разгрузки проходил под полным контролем командиров и в условиях строгой секретности.

Мои побратимы, мои сослуживцы участвовали в выгрузке специфического оборудования. Вроде для трансплантологии сказал Логвинов

По его словам, медоборудование хранилось на складах, оборудованных в домах мирных жителей.

Украинский военнопленный Сергей Соколенко, в свою очередь, сообщил, что командиры батальонов 54-й бригады ВСУ сбежали с позиций на славянско-краматорском направлении после удара российской армии. По его словам, командование понимало, что они попали в окружение.