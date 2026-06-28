Сотрудница курского СК рассказала, зачем ВСУ во время вторжения искали "погоны" Курянка Жукова рассказала, как при вторжении ВСУ прятали даже георгиевские ленты

Москва28 июн Вести.Украинские боевики во время вторжения в Курскую область с особой жесткостью издевались над родными тех, кто служит в армии или работает в силовых структурах, курянам приходилось прятать даже георгиевские ленточки. Об этом рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Курской области Елена Жукова в документальном фильме "Без срока давности. Курск. Когда война вернулась", сообщает ИС "Вести".

Родители и бабушка Елены Жуковой жили в Судже, и когда началось вторжение, форма сотрудницы следственного комитета находилась именно в их доме.

На тот момент самое страшное было – это то, что форма осталась там. Потому что спустя несколько дней после вторжения начались публикации о том, что ВСУ издеваются над людьми и особенно издеваются над родными тех, кто носит погоны, и неважно, какие они рассказала курянка

Отец Елены Владимир Павлов был в доме, когда жена сказала ему, что по улице идут украинские солдаты. Он выглянул в окно и увидел, что всушники монтировкой взломали замок калитки и зашли во двор. Боевики искали русских солдат, которые, по их мнению, могли скрываться в домах мирных жителей.

Когда родители смогли эвакуироваться, они рассказали, что всю мою форму, даже георгиевские ленточки, которые были в машинах, которые во дворе стояли, они успели спрятать до захода во двор всушников. Там были мои фотографии в форме, потому что при получении очередного звания, в том числе и настоящего, я всегда родителям отправляла фотографии, мама с папой очень гордились поделилась сотрудница следственного комитета

27 июня из украинского плена вернулись пять мирных жителей, которых в 2024 году варварски схватили ВСУ. Один из спасенных Сергей рассказал ИС "Вести", что украинские боевики замотали им глаза и руки скотчем и повезли в Сумы, где и "начался ад".