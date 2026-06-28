"С того дня начался ад": курянин рассказал, как с ним обращались в плену Спасенный из плена курянин рассказал об издевательствах боевиков ВСУ

Москва28 июн Вести.Спасенный из украинского плена житель Курской области Сергей рассказал ИС "Вести", как действовали украинские боевики в отношении мирных граждан. По его словам, вторгшиеся на территорию Курской области военнослужащие ВСУ закрепились на базе местного ФАП, а затем брали в плен мирных жителей.

Они закрепились в медпункте, в Любимовке сидели, пять человек. Нам сказали, что им гражданские не нужны. И по итогу у нас глаза и руки замотали скотчем, изолентой, а затем повезли в Сумы. И с этого дня начался ад рассказал он

В тюрьмах и лагерях для пленных их использовали как разнорабочих.

Накануне уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова встретила на границе Украины с Белоруссией пятерых жителей Курской области, ранее находившихся в украинском плену.

В ближайшее время должны состояться очередные обмены военнопленными с Украиной, сообщила Лантратова.