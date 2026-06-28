Москва28 июн Вести.Жители Курской области, пережившие Великую Отечественную войну и столкнувшиеся с оккупацией украинских боевиков в 2024 году, считают ВСУ хуже фашистов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в документальном фильме "Без срока давности. Курск. Когда война вернулась", сообщает ИС "Вести".

Когда я общался с теми, кто были в оккупации украинскими фашистами и неонацистами в Суджанском районе, то были пожилые люди, которые пережили оккупацию, которая была тогда во время Великой Отечественной войны. Они говорили, что [боевики ВСУ] не то что ничем не отличаются, они еще хуже. Они звериной сущности сказал депутат

Накануне уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что жители Курской области, ранее находившихся в украинском плену, возвращены домой.

Спасенный из украинского плена житель Курской области Сергей рассказал ИС "Вести", как действовали украинские боевики в отношении мирных граждан. По его словам, вторгшиеся на территорию Курской области военнослужащие ВСУ закрепились на базе местного ФАП, а затем брали в плен мирных жителей.