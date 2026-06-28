"Привезли в самую грязную камеру": как обращались с курянами в украинском плену Вернувшиеся домой куряне рассказали об условиях содержания в украинском плену

Москва28 июн Вести.Жители Курской области, оказавшиеся в украинском плену, попали в "самую грязную камеру", где одновременно находилось 20 человек, рассказал один из вернувшихся домой курян в интервью ИС "Вести".

27 июня пять жителей Курской области вернулись домой из украинского плена. О пережитом в плену куряне рассказали главе региона Александру Хинштейну. Жизнь в украинской неволе они назвали адом. В тюрьмах и лагерях для военнопленных их использовали как разнорабочих.

Привезли нас в самую грязную камеру, где сидит 10-15 человек, нас еще пятеро. Засунули 20 человек в десятиместную камеру… Будем жить по-новому. [Хочется] забыть все это, если забудется, конечно. Два года украинского ада рассказал житель Курской области

По словам освобожденных, украинские боевики постоянно применяли психологическое давление.

Проволоку плели, путанку. [Говорили, если] ты не будешь работать, будет коллективное наказание… "Не забывай, где ты находишься". Принуждение украинского языка Максим Зайцев

Губернатор Курской области признался, что от рассказов вернувшихся курян леденеет кровь.