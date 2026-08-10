Житель Курской области, побывавший в плену ВСУ, рассказал о пытках Побывавший в плену житель Курской области рассказал о пытках в украинском СИЗО

Москва10 авг Вести.В СИЗО украинского города Винница зимой людей держали в неотапливаемой камере с выбитыми стеклами и издевались над ними, в том числе пытали шокером. Об этом рассказал РИА Новости житель Курской области Роман Ванин, побывавший в украинском плену.

По его словам, когда ВСУ вторглись в Курскую область, он с братом поехал в село Замостье Суджанского района, чтобы вывезти тестя. Их машину обстреляли украинские боевики. Роман был ранен, а его брат погиб на месте. Боевики ВСУ вывезли Ванина на территорию Украины, где он содержался в лагерях для военнопленных.

27 июня 2026 года его обменяли вместе с другими гражданскими лицами на белорусско-украинской границе.

В Виннице у них лагерь для осужденных, для местных, нам выделили здание СИЗО. Мы сидели в декабре, у нас все стекла побиты, отопления никакого нет, внутри холоднее, чем на улице было. Там над нами издевались. Больной, не больной — на растяжки ставили и начинали ноги отбивать, руки рассказал Роман

Он отметил, что одного из пленных российских военнослужащих по имени Иван украинский прапорщик пытал шокером.

Говорит ему: ты офицер, ты офицер. Он говорит: я не офицер, я рядовой. Он говорит: ты офицер, ты мне врешь. И шокером. Просто при нас его бил, а мы сделать ничего не можем сказал Ванин

Ранее сообщалось, что большинство военнослужащих ВС РФ, вернувшихся из украинского плена, столкнулись с систематическим физическим насилием и издевательствами.