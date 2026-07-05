После возвращения из плена ВСУ курянин рассказал, за что его били и пытали Вернувшийся с Украины курянин рассказал о побоях в плену

Москва5 июл Вести.В тюрьме в украинской Виннице жителя Курской области избивали за то, что он русский. Об этом рассказал уроженец Суджанского района Роман Ванин, которого захватили боевики ВСУ во время нападения на Курскую область. В украинском плену мирных житель курской области провел 23 месяца.

Один из боевиков выжег ему на руке букву Z, рассказал Ванин на встрече с курским губернатором Александром Хинштейном. Роман Ванин вернулся на Родину 28 июня из украинского плена в рамках обмена пяти мирных жителей курского приграничья. С жителями Курской области в Россию вернулись еще двое жителей из других российских регионов, насильно вывезенных в Сумскую область Украины.

Самое страшное - это было в Виннице. Когда мы приехали в Винницу, там без разницы было - гражданский ты, не гражданский. В Виннице там вообще избивали. [Били} за то, что ты русский рассказал о пережитом житель Курской области

Житель курского приграничья добавил РИА Новости, что надзиратели заходили в камеру и всем, что было, руками и дубинками, начинали избивать всех в ней находившихся. По словам Ванина, могли и убить, забить до смерти. Конвоиры били пленников по два-три раза в день.

Роман Ванин попал в плен 9 августа 2024 года при эвакуации из курского приграничья после нападения украинских боевиков. Вернувшись в Россию, он заявил, что чувствует облегчение от того, что все осталось позади. Но добавил, что почти два года украинского ада он никогда не забудет.